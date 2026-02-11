Вырос портфель бизнес-кредитов банков Азербайджана в секторе информации и связи

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года кредитный портфель азербайджанских банков в секторе информации и связи составил 784,8 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, кредитный портфель в указанном секторе увеличился на 38,1 миллиона манатов или на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 148,9 миллиона манатов или на 23,4% по состоянию на аналогичный период прошлого года.

Так, объем выданных банками кредитов в секторе информации и связи по состоянию на 1 декабря 2025 года составил 746,7 миллиона манатов, а по состоянию на 1 января прошлого года - 635,9 миллиона манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане увеличился на 1,3% или на 377,5 миллиона манатов и составил 30,063 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты приходилось 53,6% (16,106 миллиарда манатов), на потребительские кредиты - 31,1% (9,354 миллиарда манатов), на ипотечные кредиты - 15,3% (4,602 миллиарда манатов).