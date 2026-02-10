Принципы международного права некоторыми западными кругами по-прежнему применяются избирательно — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Принципы международного права по-прежнему применяются некоторыми западными кругами избирательно.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, резолюция, ранее принятая Сенатом Франции, а также заявления, сделанные членом парламента Швейцарии Эриком Вонтобелем на встречах в Армении, являются не только проявлением дипломатической безответственности, но и направлены против суверенитета Азербайджана и международной системы правосудия.

"Последняя резолюция Сената Франции создает особенно опасный прецедент. Она открыто призывает к освобождению лиц, признанных судом Азербайджана виновными в совершении тяжких преступлений. Речь идет о лицах, которые на протяжении десятилетий осуществляли этнические чистки, совершали насилие в отношении мирного азербайджанского населения, и обвиняются в военных преступлениях", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что эти лица являются военными преступниками. "Они руководили незаконными вооруженными формированиями на суверенных территориях Азербайджана и непосредственно участвовали в изгнании сотен тысяч азербайджанцев с родных земель. Азербайджанский суд, опираясь на документы, свидетельские показания, установил эти факты и вынес соответствующее правовое решение. В такой ситуации требование Сената Франции об освобождении этих лиц является не чем иным, как проявлением лицемерия. Париж фактически заявляет, что права азербайджанцев, судебные решения и государственная система правосудия для него не имеют значения. Это наносит серьезный удар по репутации Франции как страны, называющей себя "колыбелью прав человека", - отметил политолог.

По его словам, очевидно, что этот шаг не является случайным. В последние годы Франция открыто проводит политическую линию в защиту интересов Армении. Париж не может переварить военное поражение Армении и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Поэтому Франция пытается вернуть статус-кво с помощью различных парламентских резолюций, политических заявлений и дипломатического давления.

А. Гараев отметил, что та же политическая линия в иной форме проявляется и в Швейцарии. Визит члена парламента Швейцарии Эрика Вонтобеля в Армению и его встречи там с лицами, представлявшими себя "руководством Нагорного Карабаха", являются открытым неуважением к международному праву. Согласно Конституции Азербайджанской Республики, Уставу ООН, Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

По его словам, этой встречей Вонтобель фактически попытался придать политическую легитимность сепаратизму, что является крайне опасным и безответственным поведением для депутата парламента Швейцарии. "Еще более удивительно то, что он использовал выражения типа "карабахский вопрос еще не закрыт". Это означает выступать против территориальной целостности Азербайджана. Между тем "карабахский вопрос" уже закрыт как в военном, так и в правовом плане. В 2020 и 2023 годах Азербайджан в рамках предоставленных международным правом полномочий восстановил свой суверенитет на своих территориях. Армения это признала. Мир это признал. ООН, ЕС, ОБСЕ и другие организации признают территориальную целостность Азербайджана. Изменение этой реальности невозможно", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что в настоящее время некоторые европейские политики фактически пытаются искусственно оживить уже потерпевший поражение сепаратистский проект. "Они представляют лиц, признанных виновными судебным приговором, как "политических заключенных", пытаясь ввести в заблуждение международную общественность. Однако факт остается фактом: эти лица несут ответственность за военные преступления. Если Франция и Швейцария действительно защищают права человека и верховенство закона, то, прежде всего, они должны думать о правах жертв войны - азербайджанцев. Игнорирование требования справедливости народа, который на протяжении тридцати лет был изгнан со своих земель, чьи дома были разрушены, а культурное наследие уничтожено, является самым наглядным примером двойных стандартов. Азербайджан не требует от кого-либо особых привилегий. Азербайджан требует уважения к международному праву, судебным решениям, уважения к государственному суверенитету. Сенат Франции и швейцарский депутат должны знать, что Карабах уже возвращен. Сепаратизм остался в прошлом. А преступники рано или поздно предстают перед правосудием. Политические резолюции, принятые в парламенте каких-либо стран Европы, не могут изменить эту реальность", - добавил политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!