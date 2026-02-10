Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 10 февраля 2026 15:58 (UTC +04:00)
Утверждено Соглашение между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере

БАКУ /Trend/ - «Утверждено Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере».

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно документу, утверждается «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере», подписанное 27 ноября 2025 года в городе Баку.

