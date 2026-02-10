Диалог с транснациональными компаниями укрепляет позиции Азербайджана как надежного партнера на глобальной платформе - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Диалог с транснациональными компаниями укрепляет позиции Азербайджана как надежного партнера на глобальной экономической платформе.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев, говоря о важности месседжей, озвученных во время приема Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 9 февраля делегации Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Политолог подчеркнул, что корпорации, которыми руководят главы компаний, участвовавшие во встрече, являются не только производителями товаров и услуг, но и акторами, определяющими глобальные тренды. Годовой оборот этих крупных транснациональных корпораций превышает ВВП средних и малых государств. Их инвестиционные решения могут оживить рынки, повысить занятость и привести к технологическим скачкам.

"В такой реальности интерес крупных международных бизнес-структур к какой-либо стране расценивается не как рядовое событие, а как показатель того места, которое это государство занимает в глобальной системе, его политической стабильности и перспектив на будущее", - сказал он.

А. Гараев отметил, что не случайно компании, ориентированные на мировые рынки, проявляют интерес к Азербайджану.

"Визит в Баку представителей Apple, Meta, Visa, Mastercard, bp, Shell, ExxonMobil, Boeing, Honeywell, Ericsson, J.P. Morgan, Marriott и других корпораций-гигантов, являющихся лидерами в области технологий, энергетики, финансов, промышленности, транспорта, логистики и услуг, рассматривается как показатель растущего экономического престижа нашей страны и ее имиджа надежного партнера. Выбор рынка для этих компаний измеряется не только экономической рентабельностью, но и политической стабильностью, правовой средой, долгосрочным прогнозированием и стратегическим позиционированием, по которым Азербайджан уже укрепил свои позиции на глобальной бизнес-карте", - сказал он.

А. Гараев отметил, что встреча Президента Ильхама Алиева с руководителями этих компаний и проведенные широкие обсуждения также являются подтверждением этой реальности.

"Видение главы государства, которое простирается в направлениях от сферы энергетической безопасности до цифровой трансформации, от искусственного интеллекта до транспортных и логистических коридоров, ясно показывает, какую экономическую траекторию выбрал Азербайджан в ближайшей и средней перспективе. Эта встреча расценивается не только как обсуждение существующего сотрудничества, но и как стратегический шаг в направлении продвижения страны к новым экономическим горизонтам на долгие годы вперед. Прямой диалог с ключевыми игроками глобального бизнеса должен рассматриваться как следующий успешный шаг, направленный на развитие экономики Азербайджана в глобальной плоскости. Такой подход имеет важное значение как с точки зрения расширения инвестиционных потоков, так и дальнейшего укрепления роли страны в региональных и глобальных экономических процессах", - отметил он.

По мнению политолога, такие встречи, а также интенсификация подобных контактов в перспективе расцениваются как составная часть общей атмосферы доверия, сформированной Азербайджаном на международной арене.

"Дискуссии на глобальных экономических платформах, позиции, озвученные на международных форумах, и последовательно демонстрируемая политическая и экономическая линия создают основу для восприятия страны как предсказуемого и ответственного партнера в процессах принятия решений. Важную роль в формировании этого подхода играет прагматичная позиция, демонстрируемая главой государства в международных диалогах. Активное участие Азербайджана в глобальных экономических диалогах и сбалансированный подход к региональным процессам позволяют представить потенциальные возможности страны в более широком контексте. В рамках политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, страна выступает в качестве инициативной и конструктивной стороны в международных экономических дискуссиях. Проходящие на таком фоне деловые контакты на высоком уровне не ограничиваются текущими вопросами сотрудничества, но также служат платформой для оценки долгосрочных экономических перспектив и демонстрируют укрепление позиций Азербайджана в системе глобальных экономических отношений", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что руководители указанных компаний расценивают Азербайджан как партнера для стабильного, прогнозируемого и долгосрочного сотрудничества. "Они особо отметили благоприятный инвестиционный климат, институциональный подход и развивающуюся экономическую повестку страны, выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах энергетики, технологий, финансов, транспорта и услуг. Такой подход показывает, что Азербайджан воспринимается в глобальных бизнес-кругах как надежная платформа. Заявления главы государства на встрече наглядно обозначили основные контуры экономической модели развития Азербайджана и видение следующего этапа. Президент подчеркнул роль страны как надёжного партнёра в сфере энергетической безопасности, её текущий и планируемый энергетический потенциал, а также то, что эти возможности могут служить развитию новых направлений, таких как цифровая трансформация, искусственный интеллект и центры обработки данных. Президент Ильхам Алиев отметил, что благодаря географическому положению, сформированной транспортной и коммуникационной инфраструктуре, а также долгосрочному и стабильному инвестиционному климату Азербайджан превратился в благоприятную платформу для реализации глобальных проектов", - сказал он.

Политолог также отметил, что контакты на высоком уровне с глобальными компаниями демонстрируют, что Азербайджан не ограничивается экономикой, основанной лишь на существующих ресурсах, а прогнозирует будущие глобальные тенденции и уверенно движется по пути развития, открытого к новым форматам сотрудничества.

А. Гараев также сказал, что встреча Президента Азербайджана с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Бетси Бернс Корн, состоявшаяся 9 февраля, вновь выдвигает на первый план возрастающую стратегическую роль Азербайджана в регионе. То, что в центре обсуждения находятся сбалансированные отношения с такими ключевыми международными акторами, как США и Израиль, свидетельствует о признании страны важным партнёром не только на региональном, но и на более широком уровне архитектуры безопасности и сотрудничества.

"Мнения, высказанные в ходе встречи, в частности о продвижении в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, роли США в этом процессе и выдвижении на повестку новых проектов региональных связей, демонстрируют, что внешнеполитическая линия Азербайджана, построенная на диалоге и сотрудничестве, является устойчивой и эффективной. Месседжи, озвученные во время обеих встреч, сулят стране в ближайшие годы широкие возможности развития в международной политической и экономической сфере. Текущие достижения демонстрируют политическую волю к глобальной реализации потенциала, обсуждаемого во время встреч", - добавил политолог.

