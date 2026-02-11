В Баку состоялось очередное заседание Рабочей группы "Инновация"

БАКУ/Trend/ - С участием представителей государственных органов Азербайджана, входящих в Рабочую группу "Инновация", были обсуждены результаты мониторинга и оценки, проведенных Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) за 2025 год, в рамках Цели 3.2 "Креативное и инновационное общество" Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, были озвучены предложения и рекомендации по своевременному и качественному выполнению поставленных задач. В то же время, учитывая, что текущий год является заключительным годом реализации Стратегии, даны поручения по завершению неисполненных мероприятий до конца 2026 года.

Для информации сообщается, что по оперативным результатам мониторинга и оценки за 2025 год, проведенных ЦАЭРК, показатели выполнения первичных и промежуточных индикаторов по мероприятиям составили соответственно 80% и 75%.

Кроме того, в целях обеспечения полного и своевременного исполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы, а также координации деятельности соответствующих государственных органов, распоряжением Кабинета Министров от 12 июня 2022 года № 487с были созданы различные рабочие группы, в том числе Рабочая группа «Инновация» по реализации Цели 3.2 Стратегии.

Отметим, что Рабочую группу "Инновация" возглавляет заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов. В её состав входят руководящие представители ЦАЭРК, министерств экономики, науки и образования, иностранных дел, финансов, труда и социальной защиты населения, юстиции, оборонной промышленности, сельского хозяйства, культуры и энергетики, а также Центрального банка, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по работе с диаспорой, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, Государственного агентства водных ресурсов, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, Агентства интеллектуальной собственности и Национальной академии наук Азербайджана.