Обсуждено расширение сотрудничества между AZAL и компанией Air Astana

БАКУ/Trend/ - Обсуждено расширение коммерческого сотрудничества между "Азербайджанскими авиалиниями" (AZAL) и казахстанской компанией Air Astana.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации президента AZAL Самира Рзаева в социальных сетях.

"Мы провели плодотворную встречу с президентом и главным исполнительным директором компании Air Astana Питером Фостером.

Во время встречи мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития пассажирских авиаперевозок в регионе. Также обсудили вопросы расширения коммерческого сотрудничества между двумя авиационными партнерами.

За прошлый год AZAL осуществил 845 рейсов (в обе стороны) в города Казахстана - Алматы, Актау и Астану, перевезя более 200 тысяч пассажиров. Этот результат создает прочную основу для дальнейшего развития стратегических отношений между сторонами", - отмечается в публикации.