...
Президент Ильхам Алиев: Одним из важнейших результатов усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP

Политика Материалы 10 февраля 2026 19:37 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
БАКУ/ Trend/ - Мы не только сняли все ограничения на перевозку грузов транзитом через территорию Азербайджана в Армению, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с Вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.

«Одним из важнейших результатов и одним из ключевых проявлений усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP – проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», – подчеркнул глава государства.

