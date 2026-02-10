В Иране увеличится ёмкость двух подземных газохранилищ

БАКУ /Trend/ - Ёмкость двух крупнейших подземных газовых хранилищ Ирана — Сараджe и Шуридже — будет увеличена вдвое.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Саид Тавакколи в интервью местным СМИ.

По его словам, уже начался новый этап развития двух крупнейших подземных газовых хранилищ.

Тавакколи отметил, что текущая ёмкость подземного газового хранилища Сараджe составляет 1 миллиард кубометров в год, а в результате его расширения она увеличится до 1,5 миллиарда кубометров.

Он также добавил, что газохранилище Шуридже, расположенное на северо-востоке страны, считается основным подземным газохранилищем региона. Его ёмкость составляет 2,02 миллиарда кубометров в год, а после реализации проекта по расширению она достигнет 4,5 миллиарда кубометров.

Отметим, что хранилище "Шуридже Д" находится в провинции Разави-Хорасан на северо-востоке Ирана, а газовое хранилище Сараджe — в провинции Гум в центральной части страны. Эти подземные газохранилища представляют собой истощенные газовые месторождения, которые сейчас используются для хранения газа. В Иране в течение 8 месяцев в году газ закачивается в подземные хранилища, а в 4 холодных месяца он используется для обеспечения потребностей страны.