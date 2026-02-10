Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 10 февраля 2026 19:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и США вступают в совершенно новый этап
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами вступают в совершенно новый этап.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«В Хартии, которую мы сегодня подписали с нашим уважаемым гостем, отражены различные направления нашего сотрудничества. Мы также продолжим взаимодействие в сфере безопасности и будем сотрудничать в антитеррористических операциях. Кроме того, мы наладим сотрудничество по вопросам энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан своими природными газовыми ресурсами вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО и союзниками США», – подчеркнул глава государства.

