Кинолаборатория Восток-Запад: азербайджанские проекты-победители питчинга получат поддержку

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджана в сотрудничестве с посольством Франции в Азербайджане объявляет о запуске международной программы "Кинолаборатория Восток-Запад", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Главная цель программы - разработка полнометражных кинопроектов молодых и опытных азербайджанских кинематографистов в соответствии с международными стандартами и их подготовка к участию на международных площадках посредством профессионального наставничества и обучения.

На этапах разработки и презентации выбранных проектов будут проведены мастер-классы и индивидуальные встречи с наставниками. Участники получат возможность наладить контакты с международными профессионалами киноиндустрии, а также развить навыки презентации и представления проекта: разработки логлайнов, синопсисов и сценарных концепций,

Тренинги будут проводиться выпускником Лондонской школы кино, режиссером и сценаристом Орханом Агазаде и французским продюсером и финансовым директором KIDAM Жюлем Грейнджером, фильмы которых были удостоены наград на международных фестивалях.

Азербайджанские продюсеры и режиссеры могут подать заявку на участие в проекте в составе команды с полнометражными кинопроектами в разработке. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте - 5 марта. Тренинги пройдут с 8 по 14 апреля. Проекты-победители питчинга получат техническую, финансовую и организационную поддержку в целях разработки.

