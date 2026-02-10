Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и США укрепляют сотрудничество в сфере безопасности и обороны

Политика Материалы 10 февраля 2026 22:03 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и США подтвердили намерение расширять сотрудничество в оборонной и безопасности сферах, включая оборонные продажи, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

«Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сферу сотрудничества в области обороны и безопасности, включая оборонные продажи», — говорится в документе.

Стороны также подчеркнули вклад Азербайджана в международные миротворческие миссии и согласились на совместные инициативы по гуманитарному разминированию.

Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

