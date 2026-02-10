Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 10 февраля 2026 20:04 (UTC +04:00)
Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи 10-го февраля прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев возглавляемую президентом Арабского парламента делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, сотрудники протокольной службы и другие официальные лица.

В рамках визита будет проведен ряд встреч Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи с официальными лицами страны, состоится обмен мнениями о будущем развитии взаимосвязей двух стран.

