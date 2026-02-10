Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Милли Меджлис выразил соболезнования в связи с кончиной Фазаила Агамалы

Общество Материалы 10 февраля 2026 16:03 (UTC +04:00)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего депутата Фазаила Агамалы, сообщает Trend.

«Фазаил Агамалы был известным общественно-политическим деятелем, председателем партии “Ана Вэтэн”, на протяжении многих лет вел активную деятельность в качестве депутата Милли Меджлиса. В связи с кончиной Фазаила Агамалы выражаем глубокие соболезнования членам его семьи, его дочери — нашей коллеге Гюнай Агамалы, а также всем, кто его знал. Да упокоит Аллах его душу», — сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

