
Президент Ильхам Алиев: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе

Политика Материалы 10 февраля 2026 19:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Мы одновременно открываем новую главу многообещающего сотрудничества, в том числе в сфере продажи оборудования оборонного назначения. Что касается создания центров искусственного интеллекта, то это сегодня является частью нашей двусторонней повестки. У нас уже есть предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями», – подчеркнул глава государства.

