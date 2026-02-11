Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 11 февраля 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 февраля

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0244 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2001 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0244
AUD 1,2091
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1168
CZK 0,0835
CNY 0,246
DKK 0,271
GEL 0,6337
HKD 0,2175
INR 0,0188
GBP 2,3221
SEK 0,1919
CHF 2,2183
ILS 0,5515
CAD 1,2568
KWD 5,5391
KZT 0,3455
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5353
MDL 0,1007
NOK 0,1791
UZS 0,0138
PKR 0,6076
PLN 0,4798
RON 0,3977
RUB 2,2001
RSD 0,0172
SGD 1,3457
SAR 0,4532
xdr 2,3448
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,1088
NZD 1,0299
