Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0244 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2001 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0244
|AUD
|1,2091
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1168
|CZK
|0,0835
|CNY
|0,246
|DKK
|0,271
|GEL
|0,6337
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3221
|SEK
|0,1919
|CHF
|2,2183
|ILS
|0,5515
|CAD
|1,2568
|KWD
|5,5391
|KZT
|0,3455
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5353
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1791
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6076
|PLN
|0,4798
|RON
|0,3977
|RUB
|2,2001
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3457
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3448
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,1088
|NZD
|1,0299