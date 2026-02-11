Президент Ильхам Алиев: Растущая в последнее время динамика азербайджано-иранских связей вызывает удовлетворение

БАКУ/Trend/ - Растущая в последнее время динамика азербайджано-иранских связей вызывает удовлетворение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника этой страны – Дня Победы Исламской революции.

В послании главы нашего государства отмечается, что развитие отношений между нашими народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет для Азербайджана особое значение.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, в настоящее время расширяется и наполняется новым содержанием. Он также отметил, что интенсивный характер визитов на различных уровнях, подписанные документы, реализуемые совместные проекты создают благоприятные возможности для углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.