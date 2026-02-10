Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили соглашение о стратегическом партнерстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии было подписано стратегическое соглашение между азербайджанской компанией USH Group и всемирно известным брендом Beretta — компанией с 500-летней историей и репутацией одного из самых требовательных и избирательных игроков мировой оборонной индустрии.
Выбор, основанный на стандартах и доверии
Beretta традиционно подходит к выбору международных партнёров с
максимальной тщательностью, опираясь на строгие критерии качества,
технологической зрелости, производственной дисциплины и
долгосрочной стратегической совместимости. Заключённое соглашение
подтверждает, что продукция и производственные стандарты USH Group
полностью соответствуют высоким требованиям одного из старейших и
наиболее авторитетных производителей отрасли.
Особый акцент в рамках партнёрства сделан на высокое качество продукции USH Group, её инженерную точность, надёжность и соответствие международным стандартам. Компания последовательно инвестирует в современные производственные мощности, системы контроля качества и развитие экспортного потенциала.
Стратегическое значение для оборонной промышленности Азербайджана
Данная сделка имеет принципиальное значение для укрепления
позиций оборонной промышленности Азербайджана на международном
рынке. Партнёрство с одним из глобальных лидеров отрасли не только
подтверждает конкурентоспособность национального производителя, но
и усиливает доверие к азербайджанской продукции со стороны
международных заказчиков.
Соглашение способствует повышению узнаваемости азербайджанских технологий, расширению экспортной географии и интеграции страны в глобальные производственные и дистрибуционные цепочки оборонной индустрии.
Расширение международного присутствия
Соглашение предусматривает:
продвижение продукции USH Group на международных рынках через расширенные дистрибуционные каналы;
развитие совместных коммерческих и технологических проектов;
координацию усилий по выходу на новые регионы;
участие в международных выставках и профильных мероприятиях.
Подписание стратегического партнёрства на площадке World Defense Show подчёркивает значимость события для обеих сторон и отражает высокий уровень взаимного доверия.
Стороны выразили уверенность, что сотрудничество будет носить долгосрочный характер и станет прочной основой для дальнейшего технологического и коммерческого развития.
