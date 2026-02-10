Срок домашнего ареста Рамиза Мехдиева продлен

БАКУ /Trend/ - Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Рамиза Мехдиева продлена.

Как сообщает Trend, на заседании Сабаильского районного суда Баку было рассмотрено представление следователя Службы государственной безопасности (СГБ) о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Р. Мехдиева.

Суд удовлетворил представление, и срок домашнего ареста Р. Мехдиева был продлен еще на 4 месяца.

Отметим, что по делу, возбужденному в СГБ, экс-глава Администрации Президента Рамиз Мехдиев обвиняется по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках уголовного дела были арестованы также председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим и бывший руководитель Секретариата Национальной академии наук Азербайджана, бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Амиров. Ранее срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц также был продлен на 4 месяца.

