Назван объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта – 21 декабря 2025 г.) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Азербайджан сократился на 15% в стоимостном выражении и на 0,5% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 20 декабря 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции в Азербайджан составил примерно 647 тысяч тонн на сумму около 436 миллионов долларов. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял около 650 тысяч тонн стоимостью более 512 миллионов долларов.

Сообщается, что Иран экспортировал в Азербайджан в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, промышленные товары, нефтехимическую и химическую продукцию.

Согласно данным, общий ненефтяной товарооборот Ирана с Азербайджаном за эти 9 месяцев составил около 651 тысячи тонн на сумму 445 миллионов долларов. Товарооборот сократился на 17% в стоимостном выражении и на 1,48% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции Ирана составил около 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. Экспорт продукции сократился на 5,78% в стоимостном выражении и увеличился на 1% по весу по сравнению с прошлым годом.