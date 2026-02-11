Пезешкиан поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Благодарю Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за выражение позиции по событиям в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране в Тегеране.

Президент Ирана также выразил благодарность Турции, Пакистану, Саудовской Аравии, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и другим странам.

"Иран стремится выстраивать искренние и братские отношения с соседними и мусульманскими странами. Повышение уровня этих отношений является одним из основных приоритетов Ирана", - отметил он.

Пезешкиан подчеркнул, что когда в последнее время в Иране происходили беспорядки и западные страны пытались вмешаться, соседние государства выступили за сохранение стабильности в Иране.

Отметим, что 31 января состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы глава нашего государства выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.