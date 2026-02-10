Торговая палата США возглавила первую бизнес-миссию американских компаний в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Торговая палата США завершила свою первую бизнес-миссию в Азербайджан, которая прошла 9–10 февраля в Баку, сообщает во вторник Trend.

Миссия, организованная в партнерстве с министерством торговли США, включала ряд отраслевых "круглых столов" и политических диалогов, в том числе встречу с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Эта первая бизнес-миссия открывает новые каналы диалога между частным сектором США и правительством и деловыми кругами Азербайджана», — заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям с членами организации и вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Хуш Чокси.

«За последние два дня мы обсудили экономические приоритеты, инвестиционный климат и долгосрочное партнерство в ключевых отраслях, таких как энергетика, цифровая экономика, транспорт и оборона», — добавил он.

«Этот исторический визит 30 ведущих американских компаний стал важной вехой в отношениях США и Азербайджана и еще одним шагом к реализации видения Президента Трампа по обеспечению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе», — заявила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон. - Сегодня вице-президент Вэнс и Президент Алиев подписали Хартию стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В сотрудничестве с компаниями, входящими в эту делегацию, наше стратегическое партнерство будет развивать сотрудничество в ключевых перспективных секторах на благо обеих стран».

«Мы гордимся поддержкой этой важной бизнес-миссии и растущей экосистемы цифровых платежей в Азербайджане. Visa твердо привержена развитию инноваций, финансовой инклюзивности и безопасных безналичных решений, которые расширяют возможности бизнеса и способствуют экономической трансформации страны», — заявила старший вице-президент и региональный менеджер Visa по Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе Кристина Дорош.