В Баку состоялась церемония официальной встречи Джеймса Дэвида Вэнса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 февраля состоялась церемония официальной встречи вице-президента Соединенных Штатов Америки Джеймса Дэвида Вэнса.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

Начальник почетного караула отдал рапорт вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу.

Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу, а члены делегации Соединенных Штатов Америки – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

В заключение было сделано официальное фото.