Азербайджан признан надежным партнером США в энергетике

Экономика Материалы 10 февраля 2026 21:59 (UTC +04:00)
Фото: Trend

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - США отметили стратегическую роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности региона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

«Признавая стратегическую важность Азербайджанской Республики как надежного партнера в энергетической безопасности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять энергетическое сотрудничество, включая нефтяной, газовый и электроэнергетический сектора», — говорится в документе.

Стороны планируют совместные проекты по интерконнекторам, диверсификации маршрутов поставок и углублению сотрудничества в гражданской ядерной энергетике.

Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

