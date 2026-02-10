Получите XalqKart бесплатно!

Карты XalqKart, предоставляющие клиентам различные преимущества теперь доступны бесплатно! До 30 июня можно бесплатно оформить карты XalqKart Petrol и XalqKart Cashback на 3 года. Совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусов за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые впоследствии обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность заработать 2% кешбек от операций по безналичным платежам. Обе карты обладают следующими выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 3000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат);

- возможность онлайн заказа и бесплатной доставки.