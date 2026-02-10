Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и США нацелены на развитие Среднего коридора и проекта TRIPP

Экономика Материалы 10 февраля 2026 21:56 (UTC +04:00)
Азербайджан и США нацелены на развитие Среднего коридора и проекта TRIPP
Фото: Сайт Всемирного банка

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и США договорились активизировать совместную работу по развитию Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора) и проекта TRIPP.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

«Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены работать совместно для продвижения региональной связности, с акцентом на развитие Транскаспийского транспортного коридора, включая транспортную инфраструктуру, энергетику, цифровую инфраструктуру, торговлю и транзит», — подчеркивается в Хартии.

Проект TRIPP обеспечит бесперебойную связность между основной частью Азербайджана и Нахчываном, создаст новые возможности для международной торговли и укрепит транспортный потенциал региона.

Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

