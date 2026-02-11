bp продала часть своей доли в проекте СЭС "Шафаг"

БАКУ/Trend/ - Сегодня bp объявила о продаже 10% доли в компании "Shafag Jabrayil Solar Limited" (SJSL) компании "MVM Energetika Zrt." (MVM).

Как сообщает Trend со ссылкой на bp, это укрепляет партнёрство в совместном предприятии, финансирующем важный солнечный проект bp в районе Джебраил.

Таким образом, распределение долей в проекте солнечной энергии "Шафаг" теперь следующее: bp - 40,01%, "SOCAR Green" - 39,99%, Фонд развития азербайджанского бизнеса (ABIF) - 10%, MVM — 10%.

Отмечается, что солнечная электростанция мощностью 240 МВт будет производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии в год, что также будет способствовать реализации проекта по электрификации терминала Сангачал.

«Мы очень рады, что компания MVM присоединилась к совместному предприятию по проекту солнечной энергии "Шафаг" в рамках успешного сотрудничества в проекте "Шахдениз". MVM приносит в проект обширный опыт в эксплуатации и управлении системами передачи электроэнергии. Мы уверены, что их участие создаст пример эффективного сотрудничества, где мы сможем обмениваться знаниями для повышения общей ценности проекта, его устойчивости и долгосрочной эффективности», - заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Кио Кристофоли.

В сообщении подчеркивается, что проект солнечной энергии "Шафаг" с момента принятия окончательного инвестиционного решения в прошлом году значительно продвинулся: подписаны ключевые контракты, строительство уже началось, а поставка панелей в страну идет в соответствии с графиком. Максимальное использование местных ресурсов при строительстве является одним из основных обязательств проекта — в пиковый период планируется создание около 400 рабочих мест.

Согласно информации, строительство планируется завершить в 2027 году. Солнечная электростанция мощностью 240 МВт, возводимая в Джебраиле, будет ежегодно производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии.

Отмечается, что проект солнечной энергии "Шафаг" тесно связан с проектом электрификации терминала Сангачал (STEL) через новый коммерческий механизм, называемый «виртуальный механизм передачи энергии». Согласно этому механизму, терминал Сангачал будет подключен к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого на территории терминала и за его пределами будут построены новые объекты, включая новую электрическую подстанцию на 220/110 кВ.