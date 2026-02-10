Азербайджанская кухня удостоена медалей в Пакистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Лахор (Пакистан) состоялся Pakistan International Culinary Championship 2026 - один из значимых международных кулинарных чемпионатов региона. Чемпионат был организован Пакистанской ассоциацией шеф-поваров под эгидой Worldchefs (Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров) - крупнейшей международной профессиональной организации, объединяющей национальные ассоциации поваров со всего мира и курирующей проведение международных и мировых кулинарных чемпионатов.

Об этом сообщил Trend Life член жюри, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

"Двое азербайджанских шеф-поваров выступили в различных конкурсных категориях, представив национальную азербайджанскую кухню в классической и современной интерпретации. Участие в чемпионате было направлено на популяризацию кулинарного наследия Азербайджана, обмен международным профессиональным опытом и укрепление сотрудничества между национальными кулинарными ассоциациями", - отметил он.

В рамках чемпионата работали 35 международных судей, а участие приняли около пяти тысяч представителей 20 стран, что подтвердило высокий международный статус мероприятия.

По итогам соревнований команда Азербайджана завоевала четыре серебряные медали, продемонстрировав высокий уровень профессионального мастерства и творческий подход.

Участие Азербайджана в Pakistan International Culinary Championship 2026 стало очередным свидетельством активной интеграции страны в мировое кулинарное сообщество и стремления представлять национальную гастрономическую культуру на международной арене.

