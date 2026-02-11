Президент Ильхам Алиев: Развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая сегодня делегацию во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

В ходе беседы были затронуты строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Подчеркнув, что в период почти тридцатилетней оккупации Армения разрушила наши памятники материальной культуры, в том числе относящиеся к исламской религии, мечети, Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время они реставрируются.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и законодательным органом Лиги арабских государств – Арабским парламентом, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.