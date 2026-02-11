В Баку пройдет замечательное путешествие в мир азербайджанской музыки

БАКУ /Trend Life/ - 13 февраля в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится грандиозный концерт в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

За дирижерским пультом - Мустафа Мехмандаров. На сцене выступят известные музыканты - Сабина Гулиева (скрипка), Сабухи Ахундов (альт) и Мегсед Азизов (зурна).

Прозвучат яркие, выразительные симфонические произведения азербайджанских композиторов: "Симфонические картины" Азера Рзаева, Двойной концерт для скрипки, альта и оркестра, симфоническая сюита Фикрета Амирова по мотивам фильма "Великая опора" в аранжировке Мустафы Мехмандарова, а также Увертюра для зурны и оркестра Джаваншира Гулиева.

Этот концерт - замечательное путешествие в мир азербайджанской музыки, демонстрирующее богатую палитру азербайджанского симфонизма. Он показывает богатство музыкальной культуры страны и новые оттенки, которые национальные инструменты придают оркестровому звучанию.

Для истинных ценителей музыки этот вечер станет поистине незабываемым событием и подарит глубокие эмоции, которые останутся в памяти надолго.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

