ЦБА начнет прием граждан в центрах ASAN xidmət

БАКУ/Trend/ - С 17 февраля Центральный банк Азербайджана начнёт приём граждан в центрах ASAN xidmət с целью улучшения качества обслуживания и сокращения времени ожидания.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.

Отмечается, что данный подход будет способствовать повышению доступности для граждан и сокращению потери времени в процессе приема.

В Баку прием будет проходить в следующих центрах:

ASAN-2 - проспект 8 Ноября, 23

ASAN-5 - проспект Гейдара Алиева, 115

Прием в здании Центрального банка на проспекте Бюльбюля, 27 прекращается.

В регионах прием продолжается в территориальных управлениях:

город Евлах, проспект Г. Алиева, 82

город Билясувар, ул. Г. Алиева, 2Б

город Нахчыван, ул. Дж. Мамедгулузаде, 32

Центральный банк планирует расширять охват приема граждан, и в этом направлении ведется соответствующая работа.

По вопросам можно обращаться в колл-центр Центрального банка по номеру 966.