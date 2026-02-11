ЦБА начнет прием граждан в центрах ASAN xidmət

БАКУ/Trend/ - С 17 февраля Центральный банк Азербайджана начнёт приём граждан в центрах ASAN xidmət с целью улучшения качества обслуживания и сокращения времени ожидания.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.
Отмечается, что данный подход будет способствовать повышению доступности для граждан и сокращению потери времени в процессе приема.
В Баку прием будет проходить в следующих центрах:
ASAN-2 - проспект 8 Ноября, 23
ASAN-5 - проспект Гейдара Алиева, 115
Прием в здании Центрального банка на проспекте Бюльбюля, 27 прекращается.
В регионах прием продолжается в территориальных управлениях:
город Евлах, проспект Г. Алиева, 82
город Билясувар, ул. Г. Алиева, 2Б
город Нахчыван, ул. Дж. Мамедгулузаде, 32
Центральный банк планирует расширять охват приема граждан, и в этом направлении ведется соответствующая работа.
По вопросам можно обращаться в колл-центр Центрального банка по номеру 966.