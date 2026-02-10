В прошлом году в Азербайджане было возбуждено 28 дел по фактам недобросовестной конкуренции

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики провело разбирательства в отношении 75 хозяйствующих субъектов страны в 2025 году по фактам недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на государственное агентство.

По информации, возбуждено 28 дел по признакам нарушений антимонопольного законодательства, связанным с действиями по недобросовестной конкуренции.

Сообщается, что 23 хозяйствующих субъекта добровольно устранили нарушения.

«Содействие культуре конкуренции и обеспечение равных возможностей для предпринимателей создают условия для формирования устойчивой деловой среды и повышения экономической эффективности», - отмечается в сообщении.

