Зафиксирован рост уставного капитала банковской системы Ирана

БАКУ /Trend/ - Уставный капитал банковской системы Ирана к концу 10-го месяца текущего иранского года (к 20 января 2026 года) увеличился почти на 100%.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана, на 20 марта 2024 года уставный капитал банковской системы страны составлял 5,17 квадриллиона риалов (примерно 4,44 миллиарда долларов).

К концу 10-го месяца текущего иранского года этот показатель вырос до 10,3 квадриллиона риалов (примерно 8,87 миллиарда долларов).

В Центробанке отмечают, что за последние четыре года уставный капитал банковской системы страны увеличился почти втрое.

"В результате принятых мер в 12-м месяце прошлого иранского года (20 февраля – 20 марта 2025 года) коэффициент достаточности капитала вырос на 1,75%. Темпы роста этого показателя к 10-му месяцу текущего года (22 декабря 2025 года – 20 января 2026 года) достигли 3,92%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года число банков с уровнем достаточности капитала выше 8% увеличилось с 9 до 13. Количество банков с отрицательным капиталом сократилось с 9 до 7.