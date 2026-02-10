Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Продолжается реализация дорожного проекта, который изменит транспортную карту Абшерона (ФОТО)

Экономика Материалы 10 февраля 2026 21:16 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Продолжается реализация важного дорожного проекта, который изменит транспортную карту Абшеронского полуострова. Новая дорога, соединяющая автомобильную трассу М1 Баку–Губа–государственная граница с Российской Федерацией с автодорогой М4 Баку–Шамахы–Евлах, значительно упростит межрегиональные связи.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что работы ведутся в рамках проекта по строительству автодороги Пиршаги–Новханы–Хырдалан–М4 в соответствии с "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы". Автомобильная дорога Пиршаги–Новханы–Хырдалан–М4 протяженностью 29 километров строится согласно технической категории 1B и будет иметь 6 полос движения.

Вдоль дороги ведется строительство 9 дорожных развязок, 13 путепроводов, 1 моста через канал, 3 путепроводов тоннельного типа и 2 надземных пешеходных переходов. Проект также включает в себя установку 12 прямоугольных путепроводов, 28 круглых труб различного диаметра, дренажных колодцев, дренажных труб различных размеров, а также запасных труб для переходов вдоль дороги.

Все строительные работы выполняются в соответствии с "Нормами и правилами строительства", на основе принципов технологической последовательности и высокого качества, в соответствии с утвержденным графиком.

Новая автомагистраль позволит установить более удобное, быстрое и эффективное транспортное сообщение населенных пунктов на северо-востоке Абшеронского полуострова как с северным регионом (дорога Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией), так и с западным регионом республики (дорога Баку-Шамахы-Евлах) без въезда в город Баку.

