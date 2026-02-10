Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна завершено, судьи отправились на совещание

Политика Материалы 10 февраля 2026 18:43 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Заседание судебного процесса по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, продолжилось 10 февраля.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также за счет государства адвокатом.

По итогам заседания председательствующий сообщил, что судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна завершено и судьи отправляются на совещание.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим, проводилось Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Новость обновляется

