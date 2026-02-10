Кто он - новый министр экологии и природных ресурсов Азербайджана? - досье

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Рашад Сахиль оглы Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Trend представляет досье нового министра:

Р.ашад Исмаилов окончил бакалавриат и магистратуру Бакинского государственного университета (БГУ) по специальности "Юриспруденция".

До назначения на руководящую должность в Министерстве экологии и природных ресурсов он занимал пост руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Отметим, что ранее Р. Исмаилов работал на должности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.