Платите быстрее с Личным Кабинетом Milliön

Milliön впервые представляет Личный Кабинет на терминалах для наличных платежей — более быстрый, удобный и умный способ оплаты.

С этой новой функцией вы сможете совершать ежедневные платежи за коммунальные и другие услуги без лишней траты времени. После регистрации в Личном Кабинете вам больше не нужно вводить идентификаторы клиентов или номера счетов для каждой транзакции. Ваши данные вводятся один раз, сохраняются в виде шаблона и автоматически доступны для будущих платежей.

Преимущества Личного Кабинета

✅ Быстрые платежи — совершайте операции всего в несколько касаний

✅ Экономия времени — нет необходимости повторно искать или вводить данные

✅ Сохранённые шаблоны — для часто используемых услуг

✅ Просто и удобно — не нужно каждый раз помнить номера счетов

Как зарегистрироваться в Личном Кабинете

Нажмите «Войти» на иконке Личного кабинета в правом верхнем углу. Введите номер мобильного телефона Введите одноразовый код OTP, отправленный на телефон Создайте PIN-код Для более быстрых платежей создайте шаблоны и нажмите «Сохранить» — информация будет сохранена для будущих транзакций

Личный Кабинет Milliön запоминает ваши данные за вас, а вы можете совершать платежи быстро, легко и удобно.