В СЭЗ "Алят" планируется создание дата-центра

БАКУ/Trend/ - В Свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" планируется создание дата-центра и облачной платформы для развития искусственного интеллекта в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.

"В ходе нашей встречи с генеральным директором американской компании в сфере искусственного интеллекта Haimaker Су Ле, мы обсудили перспективы развития инфраструктуры искусственного интеллекта в Азербайджане.

Особое внимание было уделено стратегическим предложениям в этой области, включая создание дата-центра и облачной платформы в СЭЗ "Алят", а также возможному сотрудничеству в формировании соответствующей нормативно-правовой базы и поддержке трансфера технологий", - говорится в информации.

Отметим, что Haimaker - это американская технологическая компания, работающая в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Главный офис компании расположен в городе Сан-Франциско, в штате Калифорния.

Компания разрабатывает платформенные и инфраструктурные решения, которые позволяют разработчикам, бизнесу и государственным учреждениям использовать различные модели искусственного интеллекта через единый интерфейс. Платформа Haimaker обеспечивает доступ к сотням моделей искусственного интеллекта от ведущих мировых разработчиков и позволяет интегрировать их в цифровые продукты через единый API, а также гибко переключаться между моделями в зависимости от задачи, стоимости и производительности.