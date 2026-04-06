Динамика роста мощности ветровой энергетики Азербайджана в 2016-25 гг.

БАКУ/Trend/ - По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), мощность ветровой энергетики Азербайджана развивалась постепенно и умеренно в течение последнего десятилетия.
С 2016 по 2025 год установленная мощность ветровых электростанций страны выросла с 16 МВт до 64 МВт, что соответствует четырехкратному увеличению за десять лет. Рост ветровой энергии был нерегулярным и относительно скромным, с основным приростом в 2018 году, когда мощность увеличилась с 16 МВт до 66 МВт.
|Год
|Мощность ветровой энергетики (МВт)
|Годовой прирост (%)
|2016
|16
|—
|2017
|16
|0%
|2018
|66
|312,5%
|2019
|66
|0%
|2020
|66
|0%
|2021
|66
|0%
|2022
|64
|-3,0%
|2023
|67
|4,7%
|2024
|67
|0%
|2025
|64
|-4,5%
На 2025 год ветровая энергетика составляет 3,5% от общей установленной мощности возобновляемых источников энергии Азербайджана. С 2016 по 2025 год общая установленная мощность ВИЭ в Азербайджане выросла с 1 184 МВт до 1 826 МВт, что соответствует увеличению на 54% за десять лет. Наибольший прирост наблюдался в 2023 и 2024 годах: в 2023 году мощность выросла на 363 МВт (приблизительно +27%), а в 2024 — на 104 МВт (+6%).