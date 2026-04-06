Динамика роста мощности ветровой энергетики Азербайджана в 2016-25 гг.

Зеленая экономика Материалы 6 апреля 2026 05:26 (UTC +04:00)
Динамика роста мощности ветровой энергетики Азербайджана в 2016-25 гг.

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), мощность ветровой энергетики Азербайджана развивалась постепенно и умеренно в течение последнего десятилетия.

С 2016 по 2025 год установленная мощность ветровых электростанций страны выросла с 16 МВт до 64 МВт, что соответствует четырехкратному увеличению за десять лет. Рост ветровой энергии был нерегулярным и относительно скромным, с основным приростом в 2018 году, когда мощность увеличилась с 16 МВт до 66 МВт.

Год Мощность ветровой энергетики (МВт) Годовой прирост (%)
2016 16
2017 16 0%
2018 66 312,5%
2019 66 0%
2020 66 0%
2021 66 0%
2022 64 -3,0%
2023 67 4,7%
2024 67 0%
2025 64 -4,5%

На 2025 год ветровая энергетика составляет 3,5% от общей установленной мощности возобновляемых источников энергии Азербайджана. С 2016 по 2025 год общая установленная мощность ВИЭ в Азербайджане выросла с 1 184 МВт до 1 826 МВт, что соответствует увеличению на 54% за десять лет. Наибольший прирост наблюдался в 2023 и 2024 годах: в 2023 году мощность выросла на 363 МВт (приблизительно +27%), а в 2024 — на 104 МВт (+6%).

