Вновь хоть на минуту стать счастливым… В Баку открылась выставка к 100-летию Давуда Кязимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки, посвященной столетию народного художника Давуда Кязимова – одного из самых интересных мастеров национальной художественной школы, оставившего значимый след в культуре, сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, корифей национального искусства, народный художник Омар Эльдаров, проректор Азербайджанской государственной академии художеств Фуад Салаев и другие отметили богатое наследие мастера и его вклад в развитие национального искусства.

Директор музея подчеркнула, что среди работ художника, хранящихся в музеях Азербайджана, музей искусств располагает самым большим собранием произведений мастера. В данной выставке постоянную экспозицию музея дополнили картины из запасников и личных коллекций.

На открытии в адрес выдающегося художника и педагога прозвучало много теплых слов и вспоминали его не только как прославленного мастера, но и как прекрасного человека, хорошего друга, сильного, красивого, доброго и отзывчивого человека.

В работах Давуда Кязимова, как в зеркале отражен дух его времени. Однако талант мастера, энергия его полотен, живые эмоции на портретах и жанровых картинах, особое умиротворение и легкий свет его пейзажей, делают его искусство удивительно современным. Он остается для всех очень интересным и сегодня, что подтвердило и количество посетителей выставки, и желание почтить память художника.

Натюрморты, представленные на выставке по-домашнему уютны, наполнены теплом и светом. Розы, милые ромашки, нарциссы и темные астры в красивых вазах, яркие апельсины, персики, ткани и медная посуда… Давуд Кязимов писал их охотно, не уставая рисовать снова и снова. В них чувствуется его поразительное мастерство, удивительная насыщенность его цветовой палитры, талант превращать обычные предметы в истинные шедевры.

Невозможно равнодушно пройти и мимо удивительных пейзажей. В них столько света, цвета, воздуха и настроения. На его холстах оживает ветерок, цветут луга, чувствуешь холодный туман, спускающийся с вершин. Художник так любит свой край, его природу, что даже ночная Альгамбра и улицы Бургаса на его пейзажах, кажется тоже передают зной абшеронской земли.

Давуд Кязымов много писал сельских женщин, их образ жизни, обычаи и традиции, этнографические особенности, национальные костюмы. Они интересны как приметы времени, но главное в них для мастера - человек. Тонкие психологические портреты очень наблюдательного художника дарят его героям такие яркие характеры и эмоции, что ты чувствуешь их живыми и такими разными. Как много можно прочитать по глазам болгарки в национальном костюме и алом платке!

И еще о портретах. Детей рисовать невероятно сложно. Порой кажется, и великим художникам не всегда удавалось передать их непосредственность, ежеминутную изменчивость мимики. А Давуд Кязимов оставил нам поразительные детские портреты его сыновей, наполненные чудесными, искренними эмоциями.

Пройдя по выставочным залам, можно снова вернуться к первой картине экспозиции, добрая энергия которой ощущается сразу. Все три ее персонажа необыкновенно живые, со своими характерами. Вот женщина, чуть прикрыв глаза, спокойно радуется минутке отдыха, а во взгляде ее подруги так много неподдельного интереса к миру… Но удивительнее всего мальчик, сидящий спиной и во всей его позе, непоседливом движении, чувствуется его чистая, радостная вера, что жизнь прекрасна. И глядя на них так хочется задышать с ними этим воздухом в полную силу и вновь хоть на минуту стать счастливым-счастливым, как в лучшие дни детства.

Сыновья художника поблагодарили присутствующих за память об отце, а нам хочется сказать спасибо большому художнику, за то, что подарил нам этот праздник цвета, света, воздуха и души.

Выставка продлится до 31 марта.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!