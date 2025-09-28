ООН возобновила санкции против Ирана

БАКУ/Trend/ - Организация Объединённых Наций восстановила санкции и другие ограничения в соответствии с шестью резолюциями Совета Безопасности – 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929 – на основании продолжающегося “существенного невыполнения” Ираном своих ядерных обязательств.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Марка Рубио.

«Их возобновление завершает процесс “snapback”, начатый 28 августа 2025 года по инициативе Франции, Германии и Великобритании, что является актом решающего глобального лидерства», – заявил Госсекретарь США.

По словам Марка Рубио, положения восстановленных резолюций направлены на устранение угроз, связанных с ядерной программой, баллистическими ракетами, обычными вооружениями и дестабилизирующей деятельностью Ирана.

«В частности, они требуют от Тегерана приостановки обогащения урана, производства тяжёлой воды и переработки ядерных материалов; запрещают использование баллистических технологий; вводят эмбарго на поставку вооружений в Иран; восстанавливают визовые запреты и замораживание активов определённых лиц и организаций; а также позволяют конфисковывать оружие и другие запрещённые грузы, перевозимые Ираном государственным и негосударственным акторам»,- говорится в заявлении.

Как отмечается, решение Совета Безопасности от 19 сентября – подтверждённое 26 сентября – ясно демонстрирует: мир не согласится на угрозы и полумеры, и Тегеран будет привлечён к ответственности.

Рубио также подчеркнул: «Президент Трамп ясно дал понять, что дипломатия остаётся возможным вариантом – соглашение по-прежнему является наилучшим исходом как для иранского народа, так и для всего мира. Но для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, вести их добросовестно, без затягивания и увиливания».

По его словам, при отсутствии такой договорённости партнёры обязаны немедленно реализовать восстановленные санкции, чтобы оказать давление на иранское руководство «с целью заставить их поступить правильно ради своей страны и ради безопасности всего мира».