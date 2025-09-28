Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сегодня на III Играх стран СНГ пройдут соревнования по четырем видам спорта

Общество Материалы 28 сентября 2025 08:09 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сегодня на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ пройдут соревнования по четырем видам спорта.

Как передает Trend, в Габалинском олимпийском комплексе состоится финальный этап индивидуальных соревнований по настольному теннису. Начало в 10:00.

Среди представителей Азербайджана за первенство будут бороться Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде, а также Марзия Нурметова.

В Габалинском стрелковом клубе пройдут соревнования по стендовой стрельбе, во Дворце спорта в Гяндже — по плаванию, а на Шекинском городском стадионе — по човгану.

В рамках соревнований по стендовой стрельбе будут проведены смешанные командные, а также индивидуальные соревнования среди женщин и мужчин. В плавании состоятся заплывы по программам вольного стиля, на спине, брассом, баттерфляем и комбинированным стилем.

Сборная Азербайджана по човгану в группе A встретится с командой Кыргызстана, а в матче группы B Узбекистан сыграет против Казахстана.

По завершении соревнований на Гянджинском городском стадионе состоится церемония открытия Игр. Мероприятие начнется в 19:00.

Отметим, что в III Играх стран СНГ принимают участие в общей сложности 1624 спортсмена из 13 стран. Игры завершатся 8 октября.

