Товарооборот между Азербайджаном и Китаем возрос

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем составил 2,9 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 650,2 млн долларов США или на 28,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,16% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Китай продукцию на сумму 60,1 млн долларов США. Это на 46,8 млн долларов США или в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Китая в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму около 2,9 млрд долларов США, что на 603,4 млн долларов США или на 26,5%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 32,118 млрд долларов США. Это на 1,123 млрд долларов США или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 17,065 млрд долларов США пришлись на долю экспорта, 15,053 млрд долларов США - импорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,166 млрд долларов США или на 6,4%, а импорт увеличился на 2,290 млрд долларов США или на 17,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов США, что на 3,455 млрд долларов США или в 2,7 раза меньше годового показателя.