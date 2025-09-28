Назван объем средств на строительство новых СЭС в Иране

БАКУ /Trend/ - Иран потратит 22,5 триллиона риалов (около 38,7 миллиона долларов США) на строительство солнечных электростанций общей мощностью 75 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сегодня на мероприятии, организованном в связи с вводом в эксплуатацию нескольких солнечных электростанций в Иране.

По его словам, строительство этих электростанций велось в трех провинциях - Систан и Белуджистан, Йезд и Резави-Хорасан.

Алиабади отметил, что с вводом в эксплуатацию новых солнечных электростанций мощностью 205 мегаватт потенциал выработки электроэнергии в Иране из возобновляемых источников энергии превысил 2300 мегаватт.

Иранский министр сообщил, что на введенные в эксплуатацию сегодня солнечные электростанции было потрачено в общей сложности 61,5 триллиона риалов (около 106 миллионов долларов США).

Следует отметить, что до настоящего времени потенциал производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии в Иране составлял 1,8 тыс. мегаватт. За 4 месяца (с 21 марта по 22 июля 2025 года) в Иране солнечными электростанциями было произведено 610 млн киловатт электроэнергии.