В Азербайджане до конца года в энергосистему будут интегрированы ещё две СЭС

БАКУ /Trend/ - Предусматривается завершение до 1 ноября выполнения мероприятий, связанных с интеграцией в энергосистему Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт и Нефтчалинской СЭС (Банка) мощностью 315 МВт, построенных иностранным инвестором (Masdar).

По информации Trend, исполнителями работ по реализации мероприятий, связанных с интеграцией обеих СЭС, определены ОАО «Азерэнержи» и министерство энергетики.

Отметим, что в июне 2024 года Masdar и SOCAR дали старт реализации трёх крупных проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 1 гигаватт (ГВт) в Азербайджане. Речь идёт о следующих трёх проектах: солнечная электростанция мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечная электростанция мощностью 315 МВт в Нефтчале и наземная ветровая электростанция мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском регионе. Инвестиционные соглашения по данным проектам были достигнуты в октябре 2023 года, после чего были подписаны соглашения о купле-продаже электроэнергии, подключении к сети и аренде земельных участков.