Азербайджанская делегация участвует во II Африканском форуме по градостроительству

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев возглавляет делегацию, которая принимает участие во Втором Африканском форуме по градостроительству (AUF2), проходящем в городе Найроби.

Как сообщили Trend в Госкомитете, форум проводится при поддержке Правительства Кении и Африканского союза и продлится до 10 апреля.

Отмечается, что в этом году форум посвящен теме "Достойное жилье для всех: содействие социально-экономической и экологической трансформации в контексте реализации Повестки 2063". Мероприятие считается одной из ключевых платформ региона для обсуждения вопросов градостроительства и устойчивого развития городов.

Планируется участие делегации на форуме в высокоуровневых встречах и сессиях. В соответствии с повесткой форума, руководитель азербайджанской делегации Анар Гулиев выступит с докладом в качестве сопредседателя Межправительственной рабочей группы по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по программе "Жилье для всех" на 2025-2026 годы.

В рамках визита в Кению председатель Комитета проведет ряд деловых встреч с руководителями делегаций других стран и представителями международных организаций. В ходе этих встреч, помимо обсуждения актуальных вопросов, будет предоставлена информация о подготовке к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая текущего года. Одновременно для представителей средств массовой информации Африканского региона будет организован отдельный брифинг, а также выставочная зона WUF13 на площадке проведения форума.

В мероприятии участвуют чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения, постоянный представитель при подразделении ООН в Найроби Султан Гаджиев, председатель Правления Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций Айгюн Алиева, а также представители Администрации Президента Азербайджанской Республики и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.