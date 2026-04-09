Болгария ратифицировала соглашение о строительстве и реконструкции парка «Шуша»

БАКУ/ Trend/ - Совет министров Болгарии принял решение о ратификации соглашения между Азербайджаном и Болгарией о сотрудничестве в строительстве и реконструкции парка «Шуша» в городе Велико-Тырново.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Болгарии, соглашение о сотрудничестве между правительством Болгарии и муниципалитетом Велико-Тырново с одной стороны и правительством Азербайджана с другой, по созданию и реконструкции парка «Шуша» в Велико-Тырново, было подписано 11 февраля 2026 года в Софии председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым и министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым. Эта инициатива не только придаёт новый импульс сотрудничеству на местном уровне, но и способствует расширению культурных и образовательных связей между Азербайджаном и Болгарией в рамках стратегического партнёрства.

Отмечается, что эта инициатива, помимо продвижения богатого историко-культурного наследия нашей страны на международной арене, внесёт вклад в укрепление дружбы между Азербайджаном и Болгарией.