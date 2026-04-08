В результате авиаударов в Иране погибли 26 медработников — минздрав

БАКУ /Trend/ - За последние 40 дней на фоне военных авиаударов США и Израиля по Ирану погибли 26 медицинских работников, 118 медработников получили ранения.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Согласно данным, за указанный период повреждения получили 226 медицинских центров, 55 центров скорой помощи, 49 медицинских пунктов и 41 автомобиль скорой помощи, были эвакуированы пациенты 8 больниц.

В результате авиаударов за этот период погибли 220 несовершеннолетних, в том числе 18 детей младше 5 лет. Ранения получили 1 997 несовершеннолетних, включая 70 младенцев в возрасте до 2 лет. За тот же период в результате авиаударов погибли 257 женщин, 4 989 женщин получили ранения.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.