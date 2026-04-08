"Проповедь в пустоте": азербайджанский фильм-притча вошел в секцию "Devrialem" Стамбульского кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Проповедь в пустоте" (Boşluğa Xütbə) включен в официальную программу одного из самых престижных кинофестивалей Турции. Фильм будет представлен на 45-м Стамбульском международном кинофестивале в секции «Devrialem», где демонстрируются картины, отличившиеся на мировых киносмотрах, сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Фильм-притча азербайджанского режиссера Хилала Байдарова - совместный проект Азербайджана, Турции и Мексики. Кинолента уже успела заявить о себе на престижных международных кинофестивалях в Венеции, Токио и Каире, вызвав живой интерес со стороны критиков и зрителей.

Картина, вдохновленная наследием Физули и мотивами "Искендер-наме" Низами знакомит мир с богатыми образами национальной литературы и фольклора. В центре сюжета - Исмаил, возвращающийся к людям ради спасения человечества, стоящего на пороге апокалипсиса. Особого внимания заслуживает сама эстетика этого долгого паломничества в поисках "воды жизни". Погружаясь в созерцание и экзистенциальные раздумья, герой учится дорожить каждым мигом ускользающего бытия. В финале своих странствий он находит мифический источник возрождения на земле, обретая путь к своей подлинной сути, к своему внутреннему "Я".

Режиссер выступил также в роли сценариста и продюсера картины, а в качестве сопродюсеров к проекту присоединились Карлос Рейгадас, Гафар Демирчи и Бурак Чевик.

На этапе постпродакшна фильм получил поддержку от Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующего при министерстве культуры.

