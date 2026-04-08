Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова приглашает учащихся старших классов на День открытых дверей

День открытых дверей

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова приглашает учащихся старших классов на День открытых дверей.

Программа мероприятия:

ознакомление с условиями и правилами приема в филиал МГУ на 2026/2027 учебный год;

встреча с профессорско-преподавательским составом из Москвы и представителями факультетов, на которой можно будет получить всестороннюю информацию об особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре на 6-ти факультетах Филиала – филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики;

предоставление каждому абитуриенту материалов для подготовки к вступительным экзаменам;

экскурсия по кампусу Филиала.

День открытых дверей состоится 25 апреля 2026 года в 14:00.

Продолжительность мероприятия — 3 часа.

Адрес: г. Баку, Бинагадинский район, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1 (кампус Филиала)

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте msu.edu.az.

Регистрация завершится 21 апреля в 15:00.

Для участников мероприятия будет организован трансфер: