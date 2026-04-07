Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генпрокурором Верховного суда Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 апреля встретилась с делегацией во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Мухсином Шентюрком, находящимся в нашей стране с целью обсуждения вопросов межведомственного сотрудничества.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на основе дружбы и братства в соответствии с изречением общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства". Также, говоря о межгосударственных отношениях, носящих характер стратегического союзничества, была подчеркнута особая роль братских отношений между главами государств в развитии связей между Азербайджаном и Турцией.

В ходе беседы было уделено внимание отношениям между законодательными органами двух стран, выражено удовлетворение наличием плодотворного сотрудничества между парламентариями, в том числе рабочими группами. Также была подчеркнута значимость совместной деятельности парламентов Азербайджана и Турции на различных платформах парламентского сотрудничества. Было отмечено, что данные платформы вносят вклад в мир, стабильность и сотрудничество в регионе.

Говоря о плодотворном сотрудничестве между соответствующими структурами двух братских стран, спикер Сахиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного между генеральными прокуратурами обеих стран в 2021 году. В то же время она высоко оценила деятельность Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств, созданного в рамках многостороннего сотрудничества.

Выразив признательность за искренний прием, генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Мухсин Шентюрк отметил, что связи между двумя странами развиваются в соответствии с повесткой двустороннего сотрудничества, определенной главами государств, и охватывают все направления.

Затронув процессы, происходящие в мире и регионе, гость рассказал о роли лидеров Турции и Азербайджана. Он подчеркнул их роль как надежных лидеров и посредников не только для своих народов и государств, но и в обеспечении международного мира и сотрудничества.

В ходе встречи гостю также была представлена информация о плодотворном сотрудничестве между Милли Меджлисом и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.